Al Brotzu in funzione due nuovi tomografi

CAGLIARI - Due tomografi a risonanza magnetica di ultima generazione sono da oggi in funzione nella struttura complessa di Radiologia dell’ospedale San Michele dell’Arnas G. Brotzu. «Le due grandi apparecchiature che operano nell’ambito della diagnostica per immagini sono state acquistate con un investimento di circa due milioni di euro. Un’operazione che si inserisce in un percorso di ammodernamento tecnologico degli ospedali e dei presidi sanitari territoriali più ampio, già avviato nella nostra Isola», dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas, che oggi ha inaugurato i nuovi tomografi del San Michele.



«Negli ultimi tre anni – prosegue il Presidente – abbiamo approvato e portato avanti un piano di investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico da 136 milioni di euro e ora, attraverso la programmazione del Pnrr, Pnc e cofinanziamento della Regione, complessivamente 293 milioni di euro, di cui un terzo destinato proprio all’acquisto di grandi apparecchiature diagnostiche, proseguiamo con forza sulla strada che abbiamo tracciato».



Telecomandati di radiologia, risonanze magnetiche, ecografi e nuovi mammografi, come i dodici recentemente acquistati da Ares, o i tre nuovi acceleratori lineari per le cure oncologiche (inseriti in un piano d’ammodernamento da 10 milioni di euro già approvato dal Ministero della Salute), o il robot chirurgico Da Vinci, all’ospedale San Francesco di Nuoro dal 2020 e pensato in funzione della scuola di chirurgia robotica – ha ricordato il Presidente nel corso dell'incontro – sono solo una parte degli interventi di ammodernamento programmati o già realizzati in Sardegna negli ultimi anni.