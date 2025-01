Cor 22 settembre 2022 Discarica in fiamme, Mater affumicato Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco di Olbia per mettere in sicurezza la zona e spegnere le fiamme. L´incendio non lontano dall´ospedale Mater Olbia



OLBIA - Fuoco e fiamme. Intorno alle 14 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in zona Olbia Sud, non lontano dall'ospedale Mater Olbia, per l'incendio di probabile origine dolosa, di una discarica di materiali per l'edilizia. Le due squadre hanno spento l'incendio evitando che raggiungesse la macchia mediterranea circostante. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto anche le forze dell'ordine locali.