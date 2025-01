S.A. 26 settembre 2022 Covid, sotto i 200 casi e un morto I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5. I pazienti ricoverati in area medica sono 55. 4198 sono i casi di isolamento domiciliare



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 215 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 192 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1170 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 55 ( +4 ). 4198 sono i casi di isolamento domiciliare (+67). Si registra il decesso di un uomo di 70 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.