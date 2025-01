S.A. 26 settembre 2022 Scontro in centro a Sassari, muore 24 ore dopo La donna percorreva a bordo di una Fiat Punto via Torres e che, all´incrocio con via Diaz, si è scontrata con una Bmw guidata da un 27enne di Sassari. E´ morta nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata. Aperta un´inchiesta



SASSARI - È morta in ospedale, dopo 24 ore di agonia, Alessandra Onida, 48 anni di Nuoro, coinvolta domenica in un incidente stradale al centro di Sassari. I familiari hanno dato l'assenso alla donazione degli organi.

La donna percorreva a bordo di una Fiat Punto via Torres e che all'incrocio con via Diaz si è scontrata con una Bmw guidata da un 27enne di Sassari.



Dopo l'impatto molto violento tra le due vetture, la donna è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari ed è è morta poche ore fa.



La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta sul sinistro. Gli agenti della Polizia locale, coordinati dal dirigente Gianni Serra, hanno acquisito le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona e stanno ricostruendo le dinamiche dell'incidente.