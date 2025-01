Cor 27 settembre 2022 Sant Miquel Festival: nuove date per maltempo Rinviati a dicembre gli spettacoli di mercoledì 28 e giovedì 29 settembre con Federico Perrotta e Filippo Graziani. Troppo instabile il tempo per garantire il regolare svolgimento all´aperto



ALGHERO - Rinviati nella giornata di mercoledì 28 e giovedì 29 settembre gli spettacoli all'aperto inizialmente previsti sul palco del Quarter ad Alghero con Federico Perrotta in "La Banda" con la Banda Musicale A. Dalerci e Filippo Graziani in Ivan 25, dedicato ad Ivan Graziani. Rimangono confermati i concerti della Bandabardò & Cisco (30 settembre) e Mara Sattei (1 ottobre). La programmazione musicale e culturale del Sant Miquel Festival, sostenuto dalla Camera di Commercio nell'ambito del programma quadro Salude&Trigu e realizzato in collaborazione con numerose organizzazioni e associazioni locali, va incontro ad alcune modifiche a causa delle proibitive condizioni meteorologiche dei prossimi giorni. Per entrambi gli spettacoli già previste le nuove date presso il Teatro Civico Gavì Ballero, all'interno del già ricco cartellone del Cap D'Any: saranno recuperate il prossimo 28 dicembre "La Banda", mentre Filippo Graziani si esibirà il 7 gennaio 2023.