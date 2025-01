Cor 27 settembre 2022 Wheelchair tennis: Poker azzurro Tutti i risultati e la classifica della prima giornata della 22esima edizione del Sardinia open Itf wheelchair tennis in corso di svolgimento sui campi del Tennis Club Alghero



ALGHERO - Poker azzurro: Luca Meini e Lorenzo Deglinnocenti nel tabellone maschile, Marianna Lauro nel femminile e Mariagrazia Lumini nei Quad tengono alta la bandiera italiana nella prima giornata del Sardinia Open-Trofeo è Ambiente, 22esima edizione del torneo Itf di wheelchair tennis più importante d'Italia (e tra i più importanti del mondo) iniziata oggi sui campi in green set del Tc Alghero.



Nel tabellone maschile, Meini l'ha spuntata 6-2, 1-6, 6-4 nel derby italiano contro la wild card Stefano Puccetti, mentre Deglinnocenti ha superato 6-7(4), 7-5, 6-2 il francese Christian Gross. Avanti con facilità le otto teste di serie (perdono appena nove game in otto match), mentre salutano la compagnia gli italiani Mario Cabras, Antonio Cippo, Pasquale Greco, Gerardo Riccardi, Edgar Andres Scalvini Lozano e Paolo Tontodonati.



Nel singolare femminile, buona prova di Lauro, che regola 6-1, 6-4 la svizzera Angela Grosswiler. Sconfitte per Francesca Baldini, Roberta Faccioli e Giulia Valdo. Approfittano di un bye ed entrano in gara negli ottavi di finale le otto teste di serie e l'italiana Maria Paola Tolu.

Tra i Quad, Lumini vincente 6-1, 7-5 sullo svizzero Timo Brechbuehl. Out Nicola Astori, Ivano Boriva, Mario Alfredo Naselli e Alberto Saja.



MAIN DRAW MASCHILE



1 Alfie Hewett (Gbr) b. Frederic Cattaneo (Fra) 6-0, 6-3

Luca Meini (Ita) b. wc Stefano Puccetti 6-2, 1-6, 6-4

wc Nicolas Vanlerberghe (Fra) b. Gerardo Riccardi 6-2, 6-1

5 Joachim Gerard (Bel) b. Ferenc Gabor Lelik (Ung) 6-1, 6-0

4 Martin De la Puente (Spa) b. Guilhem Laget (Fra) 6-0, 6-2

Gaetan Menguy (Fra) b. Mario Cabras (Ita) 6-0, 6-0

Lorenzo Deglinnocenti (Ita) b. Christian Gross (Fra) 6-7(4), 7-5, 6-2

6 Ruben Spaargaren (Ola) b. Giovanni Pilia (Ita) 6-0, 6-0

7 Maikel Scheffers (Ola) b. wc Laszlo Farkas (Ung) 6-1, 6-1

Hampus Linder-Olofsson (Sve) b. Antonio Cippo (Ita) 1-6, 6-3, 6-4

Raphael Gremion (Svi) b. Pasquale Greco (Ita) 6-3, 6-1

3 Nicolas Peifer (Fra) b. Krzysztof Brezyna (Pol) 6-1, 6-0

8 Ben Bartram (Gbr) b. Edgar Andres Scalvini Lozano (Ita) 6-0, 6-0

Sergei Lysov (Isr) b. Oscar Tarantino (Sve) 6-1, 6-0

Adam Berdichevsky (Isr) b. Paolo Tontodonati (Ita) 6-0, 6-0

2 Gustavo Fernandez (Arg) b. Matthias Huerlimann (Svi) 6-0, 6-0



MAIN DRAW FEMMINILE



1 Diede De Groot (Ola) bye

wc Britta Wend (Ger) b. Giulia Valdo (Ita) 6-1, 6-0

Elizabeth Williams (Usa) bye

8 Maayan Zikri (Isr) bye

4 Angelica Bwernal (Col) bye

Gabriela Buehler (Svi) b. Francesca Baldini (Ita) 6-1, 6-2

Zoe Maras (Fra) b. Roberta Faccioli (Ita) 6-0, 6-1

7 Emmanuelle Morch (Fra) bye

5 Katharina Kruger (Ger) bye

Nalani Buob (Svi) vs Annabelle Ribeaud (Svi)

Marianna Lauro (Ita) b. Angela Grosswiler (Svi) 6-1, 6-4

3 Lucy Shuker (Gbr) bye

6 Pauline Deroulede (Fra) bye

Maria Paola Tolu (Ita) bye

Cornelia Oosthulzen (Gbr) b. Louise Charlotte Willerslev-Olsen (Dan) 6-2, 6-2

2 Aniek Van Koot (Ola) bye



MAIN DRAW QUAD



1 Niels Vink (Ola) bye

Mariagrazia Lumini (Ita) b. Timo Brechbuehl (Svi) 6-1, 7-5

4 Koji Sugeno (Jpn) b. Job Brenlla (Spa) 6-0, 6-1

Petter Edstrom (Sve) b. Nicola Astori (Ita) 6-0, 6-0

Yosi Saadon (Isr) b. Alberto Saja (Ita) 5-7, 6-4, 6-0

3 Ymanitu Silva (Bra) b. Ivano Boriva (Ita) 6-1, 6-2

Anders Hard (Sve) b. Mario Alfredo Naselli (Ita) 6-3, 6-2

2 Robert Shaw (Can) b. Gregory Slade (Gbr) 6-1, 6-0