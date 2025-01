S.A. 28 settembre 2022 Tramariglio diventa un teatro per due serate Casa Gioiosa, sede del Parco naturale regionale di Porto conte, questo sabato alle ore 17.30, con replica il giorno seguente, farà da palcoscenico all´opera teatrale “Sogni di Libertà”



ALGHERO - Il 1 e il 2 Ottobre il Museo della Memoria Carceraria di Casa Gioiosa farà da palcoscenico a un evento davvero unico: “Sogni di libertà”. Opera teatrale della messa in scena, alle ore 17.30, dalla compagnia la Volpe Bianca con cui verrà ripercorsa la storia della Colonia Penale Agricola di Tramariglio.



Vicenda raccontata proprio nei luoghi che fino agli anni ‘60 ospitarono oltre cinquemila detenuti. Celle, ambienti e oggetti di vita quotidiana, per ricordare la storia del carcere e dei suoi protagonisti, in un crescendo recitativo di forte intensità emotiva verso un’unica destinazione: i propri “Sogni di libertà”. L'evento è organizzato da Exploralghero in collaborazione con l'associazione culturale La Volpe Bianca - Centro Xylo.



Per prenotare l'ingresso si deve scaricare (dal sito algheroparks.it) l'app dell'EcoMuseo del Parco di Porto Conte e procedere con la prenotazione del posto. Per informazioni chiamare +39 331 340 0862.