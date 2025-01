Cor 30 settembre 2022 «Sul Piano del Parco massima condivisione» E´ il presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, a rispondere indirettamente ai comitati di borgata, che nelle scorse ore avevano inoltrato una nota durissima contro parco e politici







«Come noto e sottolineato spesso pure dalle opposizioni e dalle varie rappresentanze - precisa Mulas - io non dimentico nessuno e nelle commissioni da me presiedute faccio il possibile per invitare a partecipare tutti coloro sono interessati. Per questo, ribadisco che, anche sul tema delle linee del Parco, così come su tutti gli altri, le “porte sono aperte” a tutti i portatori d'interesse rispetto a questa materia. Dunque, rassicuriamo tutti, che in Commissione si procederà come previsto con la massima partecipazione e condivisione senza alcuna necessità o peggio volontà di escludere nessuno». ALGHERO - «Ho sempre condiviso il lavoro delle mie commissioni con associazioni e comitati, ho sempre invitato tutti perché ritengo che sia importante e necessario condividere le scelte. La commissione di martedì ha uno scopo ben preciso, quello di informare i commissari del documento delle linee guida del Parco. In seguito saranno invitati tutti per essere ascoltati».E' il presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, a rispondere indirettamente ai comitati di borgata che all'indomani dell'inserimento delle linee guida sul Piano del Parco tra i punti all'ordine del giorno dell'assemblea di Casa Gioiosa senza la minima condivisione, parlavano di atto contro gli interessi del territorio [ LEGGI ].«Come noto e sottolineato spesso pure dalle opposizioni e dalle varie rappresentanze - precisa Mulas - io non dimentico nessuno e nelle commissioni da me presiedute faccio il possibile per invitare a partecipare tutti coloro sono interessati. Per questo, ribadisco che, anche sul tema delle linee del Parco, così come su tutti gli altri, le “porte sono aperte” a tutti i portatori d'interesse rispetto a questa materia. Dunque, rassicuriamo tutti, che in Commissione si procederà come previsto con la massima partecipazione e condivisione senza alcuna necessità o peggio volontà di escludere nessuno».