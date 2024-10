S.A. 8 ottobre 2022 Farmacia al Marino: file e disagi

Marco Tedde: «basta chiacchiere» Presa di posizione del consigliere regionale di Forza Italia sulla riduzione dei giorni di apertura della farmacia dell’Ospedale Marino di Alghero, che sta producendo forti disagi per i cittadini algheresi. Appello all'assessore Nieddu



ALGHERO - «Non è accettabile che la farmacia dell’Ospedale Marino di Alghero passi da una apertura garantita per cinque giorni alla settimana ad un solo giorno». Il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde commenta con preoccupazione il nuovo orario di apertura al pubblico del servizio di farmacia ospedaliera presso l’Ospedale Marino. Un servizio insostituibile per tutti gli ammalati che hanno necessità di ausili che vengono prescritti sulla base di un piano terapeutico. Nuovi orari che stanno provocando inaccettabili code di dimensioni bibliche per tanti cittadini, per lo più anziani, affetti da patologie croniche che per ore debbono attendere il loro turno.



L’ex sindaco di Alghero denuncia che non sono sufficienti le promesse di assunzione di venti farmacisti fatte dall’Assessore Nieddu. «Al di là dei tempi incerti, e sicuramente lunghi -sottolinea l’esponente politico- venti nuovi farmacisti spalmati su tutte le farmacie territoriali regionali sono quasi irrilevanti». Tedde condivide la proposta del consigliere comunale Mulas: si dia la possibilità alle farmacie private di distribuire i farmaci e i presidi medici. L’assessore Nieddu «si attivi immediatamente e dia precisi indirizzi politici ad ARES affinché rafforzi l’accordo con Federfarma per consentire alle farmacie convenzionate di distribuire capillarmente tutti, ma proprio tutti, i farmaci necessari per i piani terapeutici» è la sua proposta.



E conclude: «Ma non perdiamo altro tempo in chiacchiere e ipotesi futuribili. Occorre intervenire oggi per andare incontro agli ammalati e per disinnescare una bomba sociale che non possiamo trascurare. La sanità algherese ha necessità di una seria programmazione e di progetti incisivi, sui quali non è possibile nascondere la testa sotto la sabbia per vincoli di coalizione, e su cui a breve torneremo con determinazione, ma ha anche l’urgenza di interventi immediati» chiude Tedde.