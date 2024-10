S.A. 8 ottobre 2022 Canopoleno, secondi a studenteschi di tennis Il liceo sassarese nello scorso mese di maggio si era imposto nelle finali regionali disputate a Cagliari. Hanno partecipato alla manifestazione ventun squadre in rappresentanza di tutte le regioni



SASSARI - A fine settembre, si sono svolte a Palermo le finali nazionali dei Campionati Studenteschi di tennis. In rappresentanza della Sardegna la squadra del Liceo Convitto Canopoleno composta dagli alunni: Matteo Mura, Andrea Oronti, Luca Iago Benenati e Giovanni Bella. La formazione sassarese, al termine delle fasi eliminatorie si è classificata al secondo posto centrando un brillante risultato.



Il liceo sassarese nello scorso mese di maggio si era imposto nelle finali regionali disputate a Cagliari. Hanno partecipato alla manifestazione ventun squadre in rappresentanza di tutte le regioni (due il Trentino Alto Adige con la provincie di Bolzano e Trento).



La formazione del Canopoleno al primo turno ha incontrato la Toscana, battuta con un secco 3-0, successivamente ai quarti di finale ha superato l'Emilia Romagna con il risultato di 2-1. Sassaresi perfetti in semifinale contro la Lombardia per arrivare in finale con il risultato di 3-0. Un epilogo sfortunato ma che ha visto, i pur meritevoli ragazzi del Canopoleno, soccombere di misura per 2-1.