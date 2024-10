Cor 11 ottobre 2022 Reumatologi a congresso al Quartè Sayal di Alghero Dal 14 al 15 ottobre saranno affrontati i diversi ambiti delle malattie reumatologiche. Le sessioni, organizzate in due giornate, offriranno uno spazio ampio all’approfondimento delle te­matiche, inerenti all’impegno cardiologico, neurologico e polmonare



ALGHERO - Gli aspetti multidisciplinari delle malattie reumatologiche sono il tema centrale del congresso nazionale di Reumatologia dal titolo "Attualità e prospettive in Reumatologia-II edizione”, che si terrà ad Alghero, al Quartè Sayal, dal 14 al 15 ottobre. Le sessioni, organizzate in due giornate, offriranno uno spazio ampio all’approfondimento delle te­matiche, inerenti all’impegno cardiologico, neurologico e polmonare nelle malattie reumato­logiche sistemiche, che rappresentano terreno di confronto quotidiano tra i diversi specialisti.



Responsabile scientifico è il professor Gian Luca Erre, direttore della struttura complessa di Reumatologia della Aou di Sassari e docente della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Sassari. I lavori congressuali saranno aperti dall’intervento del rettore dell’Università degli Studi di Sassari professor Gavino Mariotti e del direttore generale della Aou di Sassari dottor Antonio Lorenzo Spano «L’evento - spiega Gian Luca Erre - è stato ideato con l’intento di affrontare, in maniera non set­toriale, i diversi ambiti delle malattie reumatologiche grazie all’interven­to dei massimi esperti nazionali e internazionali impegnati in attività clinica e di ricerca di base».



Verranno inoltre trattate le attuali evidenze in tema di vasculiti e miopatie infiammatorie. Uno spazio ampio sarà dedicato all’approfondimento delle tematiche inerenti all’impegno cardio-polmonare nelle malattie reuma­tologiche sistemiche che rappresentano terreno di confronto quotidiano tra i diversi specialisti. Uno spazio congressuale verrà dedicato all’incontro tra gli specialisti reumatologi e i pazienti cui parteciperà il Presidente dell’Associazione sarda dei malati reumatologici (Asmar), dottor Ivo Picciau. Il congresso fornirà l’occasione per discutere di accesso alle cure e continuità nell’assistenza per le malattie reumatologiche in Sardegna.