Cor 12 ottobre 2022 Argentiera dimenticata: chiesta una commissione Alcuni consiglieri si sono mobilitati per richiedere la convocazione della commissione lavori pubblici poiché da diverso tempo l’area soprastante (i gradoni) la spiaggia dell’Argentiera è interdetta e transennata per questioni di sicurezza



SASSARI – Alcuni consiglieri si sono mobilitati per richiedere la convocazione della commissione lavori pubblici poiché da diverso tempo l’area soprastante (i gradoni) la spiaggia dell’Argentiera è interdetta e transennata per questioni di sicurezza. «Nelle settimane scorse – scrive Massimo Rizzu, capogruppo di Sassari Civica – abbiamo effettuato, insieme al collega Ginesu, un sopralluogo nella spiaggia dell’Argentiera per vedere lo stato di fatto degli interventi realizzati e delle condizioni in cui versa l’opera realizzata. Ad oggi, oltre al transennamento, non si è a conoscenza di alcun intervento per rendere nuovamente fruibile la discesa a mare, per questo abbiamo richiesto, con il sostegno di altri colleghi, la convocazione in loco della commissione competente affinché l’assessore riferisca cosa si vuole fare per restituire dignità all’Argentiera».



Un intervento che risale al 2015 circa ed è stato voluto per risolvere anzitutto il problema ambientale. I detriti erano stati “confinati” sotto una struttura in cemento armato per consentire la fruizione dell'ambiente senza alcun pericolo, intrappolando i metalli ed evitando che potessero disperdersi nell'ambiente, nell'acqua e nell'aria, sotto forma di polveri.



«Ritengo doveroso – prosegue Rizzu – che la competente commissione si attivi per dare risposte concrete ai residenti dell’Argentiera, senza alcuna disparità di trattamento e considerazione. Dobbiamo, come amministratori della cosa pubblica, pretendere una seria e attenta riqualificazione, una programmazione logica e costante degli interventi manutentivi e, non ultimo, un piano di promozione turistica affinché venga dato lustro alle peculiarità del territorio».