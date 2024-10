Cor 15 ottobre 2022 Parco sotto tiro, convocati comitati e ambientalisti All´indomani della dura reprimenda firmata Fratelli d´Italia, il Consiglio direttivo dell´Azienda speciale Parco di Porto Conte fissa i primi incontri partecipativi sul Piano e convoca a Tramariglio i Comitati di borgata: si parte il 28 ottobre







Agli incontri, che si realizzeranno nella sala conferenze di Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, saranno invitati a partecipare i rappresentanti istituzionali del Consiglio, della Giunta e i Presidenti della Commissioni consiliari del Comune di Alghero. ALGHERO - Non si placano le polemiche a Porto Conte, coi vertici di Casa Gioiosa sempre più al centro di discussioni e contrapposizioni. Tanto che, nel tentativo probabile di acquietare i malumori crescenti all'interno della stessa maggioranza, all'indomani della dura reprimenda firmata Fratelli d'Italia Alghero , il Consiglio direttivo dell'Azienda speciale Parco di Porto Conte fissa i primi incontri partecipativi sul Piano dopo la recente approvazione delle linee guida in netta contrapposizione con i portatori d'interesse.Il prossimo venerdì 28 ottobre (ore 16) è previsto il primo incontro con le rappresentanze dei rispettivi comitati di quartiere e di borgata del territorio, mentre giovedì 3 novembre è stato programmato l’incontro con le associazioni ambientaliste. «Seguiranno ulteriori incontri con i rappresentanti delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali, con l’associazionismo sportivo e culturale, con il terzo settore, con i singoli operatori economici che a vario titolo operano in area parco e nell’area marina protetta» assicurano da Tramariglio.Agli incontri, che si realizzeranno nella sala conferenze di Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, saranno invitati a partecipare i rappresentanti istituzionali del Consiglio, della Giunta e i Presidenti della Commissioni consiliari del Comune di Alghero.