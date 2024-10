Cor 15 ottobre 2022 Attività chirurgica dimezzata ad Alghero e Ozieri La direzione Asl precisa che si tratta di una breve rimodulazione dal 15 al 19 ottobre, per permettere la partecipazione dei medici ad alcuni concorsi: disservizi fino al 20 ottobre



ALGHERO - In seguito alle richieste inoltrate dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia e dei reparti di Chirurgia di Alghero e Ozieri, la Direzione Aziendale della Asl di Sassari ha autorizzato la riorganizzazione dell’ attività chirurgica dalla giornata del 15.10 al 19.10.2022, con ripresa della regolare attività dalla giornata del 20.10.2022. La rimodulazione dell’attività consentirà ai professionisti in servizio nelle Unità operative del “Civile” di Alghero e del “Segni” di Ozieri, di partecipare al pubblico concorso, a tempo indeterminato, per 24 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale, indetto dal Dipartimento Risorse Umane di Ares Sardegna, in programma nelle giornate del 17-18-19 ottobre 2022. Tale concorso darà modo alla Asl di Sassari, così come le altre Aziende del sistema sanitario regionale, di stabilizzare i professionisti in servizio da anni, superando la limitazione dei contratti a tempo determinato, migliorano la funzionalità dei reparti di appartenenza e riconoscendo, a ciascuno di loro, la professionalità maturata e la

dignità lavorativa meritata.