S.A. 19 ottobre 2022 “Festival Etnia e Teatralità”: nuovo concerto Il concerto spettacolo è il secondo appuntamento della XXXII edizione del “Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari che ha preso il via con successo nei giorni scorsi



SASSARI - La compagnia Il Crogiuolo porta in scena sabato 22 ottobre alle 21 al Teatro Astra “Tutto l’amore del mondo”. Il concerto spettacolo è il secondo appuntamento della XXXII edizione del “Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari che ha preso il via con successo nei giorni scorsi.



A cantare l'amore senza tempo né confini geografici saranno Gisella Vacca, alla voce, e Renato Muggiri al pianoforte. I due artisti ripropongono in musica la voce del vento che nel suo viaggio intorno al mondo raccoglie e diffonde i lamenti di amori perduti, di ritorni sperati, di addii, colpi di fulmine e tradimenti.



Nel suo viaggio attraversa, impetuosa, la Germania e raccoglie poi in Kurdistan il lamento di una giovane donna che attende inutilmente il ritorno del suo amore partigiano, si impregna, nel nord della Francia, di altre storie perdute prima di vagare per l'America, da Nord a Sud, a spiare gli esseri umani feriti dalla freccia del dio bendato. Uno spettacolo sul più forte dei sentimenti che può durare per sempre oppure un solo istante ma pur sempre chiamarsi amore.