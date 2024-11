S.A. 28 ottobre 2022 Pet Therapy e Caregivers: convegno ad Alghero All’evento saranno presenti specialisti impegnati nella cura e nella ricerca medico-scientifica e politici di rilievo nazionale e regionale impegnati nella realizzazione di importanti leggi nel settore



ALGHERO - L’Associazione Parkinson Alghero promuove sabato 29 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, il Convegno denominato: “Pet Therapy e Caregivers. Informare e Formare”. L’evento che si terrà si terrà presso la sala Conferenza del “Lo Quarter”, in Largo S.Francesco, consiste in un incontro di carattere scientifico-culturale e di testimonianze dirette sul ruolo fondamentale del Caregiver, ovvero di quei familiari che assistono anziani e disabili affetti patologie neurodegenerative, come malattia di Parkinson, la SLA, o l’Alzheimer, sempre più diffuse in una società con un tasso di invecchiamento della popolazione in costante aumento. All’evento saranno presenti specialisti impegnati nella cura e nella ricerca medico-scientifica e politici di rilievo nazionale e regionale impegnati nella realizzazione di importanti leggi nel settore, insieme ad alcuni familiari e associazioni animaliste coinvolte direttamente nell’assistenza ai disabili, attraverso l’innovativo strumento della Pet Therapy.