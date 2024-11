S.A. 31 ottobre 2022

Alghero, rimosse 25 auto abbandonate

ALGHERO - La Polizia Locale, nell'ambito della propria attività di vigilanza ambientale, ha provveduto nei giorni scorsi, a partire dal 19 Ottobre, alla rimozione dei veicoli abbandonati sul territorio di Alghero. L'attività è stata coordinata dal Comandante della Polizia Locale Ten. Col. Dott. Matteo Bertocchi e svolta da una squadra dedicata che con professionalità, in 3 giorni consecutivi di lavoro, ha provveduto alla rimozione di 25 veicoli in vari punti della città tra cui: Via Nulauro, Via De Gasperi, Via Giovanni XXIII, Largo Costantino, Largo Ballero, Loc. Taulera, Piazza Rimini, Via Sicilia e Via Fiume.



Il servizio di rimozione proseguirà nei prossimi mesi e l'Amministrazione invita la cittadinanza a continuare a segnalare le situazioni di abbandono. A chi avesse già provveduto a segnalare e non avesse ancora riscontrato l'intervento degli operatori, il Comandante della Polizia Locale raccomanda di pazientare, assicurando che per tutte le segnalazioni si provvederà al controllo e, compatibilmente con le norme e le situazioni specifiche, alla rimozione.



Si informa, infine, che l'attività viene svolta contattando, quando possibile, il proprietario, attraverso la targa (se presente) o il numero di telaio, e che allo stesso verranno non solo addebitati tutti i costi dell'operazione ma anche le sanzioni previste dal Codice della Strada, dal Testo Unico dell'Ambiente o da norme specifiche previste per i veicoli abbandonati. Sul punto il commento degli Assessori Andrea Montis e Giovanna Caria: «siamo molto soddisfatti dell'accelerazione impressa dal Comandante Bertocchi a questa specifica attività che sta riscontrando anche il gradimento della cittadinanza perché risolve un problema che ormai da troppo tempo affligge la nostra città».