S.A. 1 novembre 2022 Apre nuova area al Parco Caria

Domenica di eventi per i bambini Il Comune di Alghero è infatti protagonista e beneficiario di un progetto per un nuovo modello di fruizione dei parchi dove svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana. Sarà la Legend di Sport e Salute Valerio Vermiglio ad animare il pomeriggio assieme



ALGHERO - “Sport nei Parchi”, un'iniziativa ideata da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) arriva anche ad Alghero con un’evento in programma per la giornata di domenica 6 novembre, a partire dalle ore 10, nel parco Rafael Caria, dove sarà aperta al pubblico una nuova area “Urban Sport Activity e Weekend”. Il Comune di Alghero è infatti protagonista e beneficiario di un progetto per un nuovo modello di fruizione dei parchi dove svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana. Sarà la Legend di Sport e Salute Valerio Vermiglio ad animare il pomeriggio assieme.



L'ex palleggiatore messinese classe'76 pluriscudettato e tre volte Campione d'Europa per Club, due Europei vinti con la Nazionale, una World League, argento alle Olimpiadi di Atene che conta un palmarès ricco di successi sia con la nazionale azzurra e sia con i club a Terni sarà la voce di Sport e Salute e parlerà a tutti gli intervenuti praticando con loro. «L'Amministrazione Comunale – spiega il Sindaco Mario Conoci – ha ottenuto un finanziamento per un progetto che prevede il coinvolgimento diretto di quattro associazioni sportive dilettantistiche individuate tramite un avviso pubblico per l’organizzazione di giornate a tema “sport e sociale” o “sport e salute” in favore dell’intera comunità, con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali e sui corretti stili di vita, in collaborazione con altri soggetti e istituzioni del territorio».



Il progetto di Alghero parteciperà a un’idea più ampia, quella della palestra a cielo aperto che abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport e gli spazi aperti. «La società è sempre attenta ai territori – dice il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli - perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport nei Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese».