Cor 3 novembre 2022 Avis: assemblea straordinaria ad Alghero Convocata per la giornata di sabato 5 novembre l´assemblea straordinaria dei soci dell´associazione volontari italiani sangue del distretto di Alghero per adeguare lo statuto alla vigente normativa



ALGHERO - Si terrà sabato 5 novembre (ore 9.30) l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione volontari italiani sangue del distretto di Alghero. All'ordine del giorno l'adeguamento dello Statuto societario alla vigente normativa del Terzo Settore. Considerata l'importanza degli sgomenti in discussione ed approvazione, il vicepresidente Salvatore Floris raccomanda la partecipazione e puntualità.