S.A. 12 novembre 2022 Disabili e basket, una giornata ad Alghero Il progetto “BaskIn” con la Virtus Sassari in collaborazione con la Mercede Basket Alghero. Ospiti d´eccezione i ragazzi e le ragazze dell´associazione Pensiero felice Adv Onlus di Alghero



ALGHERO - Si è concluso giovedì mattina, al PalaCorbia di Alghero, il progetto “BaskIn”, portato a termine dalla Virtus Sassari in collaborazione con la Mercede Basket Alghero. Ospiti d'eccezione i ragazzi e le ragazze dell'associazione Pensiero felice Adv Onlus di Alghero, accompagnate dalla presidente Ombretta Armani e dai volontari e volontarie, che sono stati accolti dal presidente della Virtus Antonio Burruni, dal general manager Francesco De Rosa e dal capo istruttore Andrea Ortu.



L'incontro è scivolato via piacevolmente tra un sorriso, un tiro a canestro e una bibita, con gli ospiti impegnati e felice. Una mattinata che ha portato sorrisi e divertimento per i ragazzi di Pensiero felice ed arricchimento personale e sociale per i rappresentanti delle società sportive. Alla fine, un arrivederci, con la promessa che questo incontro non sarà un fatto sporadico, ma il primo di una serie di appuntamenti da calendarizzare nel 2023.