Cor 16 novembre 2022 Anche la Pivarada col Centro storico A distanza di qualche giorno dal flash mob con cui i residenti del cuore storico di Alghero hanno manifestato la loro protesta per le condizioni in cui versa il quartiere, ancora attestati di solidarietà dagli altri quartieri cittadini: è la volta della Pivarada



Pivarada condivide e sostiene la protesta del Comitato Alguer Vella e auspica «un decisivo e pronto intervento dell'Amministrazione Comunale per una risoluzione delle problematiche che il Quartiere ha manifestato pubblicamente. Il dialogo ed il confronto con i Comitati e l'Amministrazione Comunale è, a nostro avviso, una opportunità reciproca per un miglioramento della qualità di vita della città» sottolineano dalla Pivarada a distanza di qualche giorno dal flash mob con cui i residenti del cuore storico di Alghero hanno manifestato la loro protesta per le condizioni in cui versa il quartiere [ ALGHERO - Anche il Comitato del Quartierecondivide e sostiene la protesta del Comitatoe auspica «un decisivo e pronto intervento dell'Amministrazione Comunale per una risoluzione delle problematiche che il Quartiere ha manifestato pubblicamente. Il dialogo ed il confronto con i Comitati e l'Amministrazione Comunale è, a nostro avviso, una opportunità reciproca per un miglioramento della qualità di vita della città» sottolineano dallaa distanza di qualche giorno dal flash mob con cui i residenti del cuore storico di Alghero hanno manifestato la loro protesta per le condizioni in cui versa il quartiere [ GUARDA ]. Solidarietà recentemente espressa pubblicamente anche dal Comitato Alghero sud