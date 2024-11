Cor 16 novembre 2022 Il dottor Pirovano all´Ute di Alghero Giovedì 17 novembre, alle ore 16.30, presso la Sede di Via Sassari 179 in programma la conferenza dal titolo “CosmoBioSocioPsicologia e Società nel Terzo Millennio”



ALGHERO - Giovedì 17 novembre, dalle ore 16.30, presso la Sede di Via Sassari 179, in programma la conferenza dal titolo “CosmoBioSocioPsicologia e Società nel Terzo Millennio” a cura del dottor Gianluigi Pirovano, psicologo e psicoterapeuta. Le Conferenze dell'Università delle Tre Età sono rivolte, in relazione ai temi trattati se di interesse delle attività programmate per "l'Alternanza Scuola Lavoro", agli Istituti superiori del Territorio. Docenti e studenti sono invitati a partecipare.



