Cor 24 novembre 2022 Anagrafe Alghero: apre l´Ufficio di prossimità Chiusura al pubblico dell´Ufficio anagrafe del comune di Alghero nelle giornate di venerdì 25, lunedì 28 e martedì 29 novembre per l´allestimento dell´Ufficio di Prossimità: Sarà in ogni caso garantito il servizio pubblico essenziale



ALGHERO - Chiusura al pubblico dell'Ufficio anagrafe del comune di Alghero nelle giornate di venerdì 25, lunedì 28 e martedì 29 novembre per l'allestimento dell'Ufficio di Prossimità. Sarà in ogni caso garantito il servizio pubblico essenziale di rilascio di Carta d'identità elettronica per le prenotazioni già effettuate nelle date suindicate, nonché il rilascio urgente di certificazioni, con due sportelli istituiti presso l'Ufficio di Stato Civile di Via Catalogna n.58.



Dal comune di Alghero sii evidenzia come sia sempre possibile prenotare l'appuntamento per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica grazie alla piattaforma "Prenotazioni CIE". Allo stesso modo è sempre possibile accedere, tramite SPID - CIE o CNS, ai servizi al cittadino sulla piattaforma "anagrafenazionale" per ottenere certificati per l'interessato o per un componente della famiglia anagrafica; richiedere la rettifica dei dati anagrafici in caso di errori sulle informazioni presenti nella scheda anagrafica; richiedere online il cambio di residenza o di dimora da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE.