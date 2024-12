S.A. 26 novembre 2022 Screening cervice uterina: apre nuovo ambulatorio Screening della cervice uterina: in città apre un nuovo ambulatorio dedicato alle donne. il Pap test verrà eseguito dalle ostetriche del Servizio Consultoriale previo appuntamento



SASSARI -Da lunedì 28 novembre nel Centro Screening della Asl n. 1 verrà attivato a Sassari un nuovo ambulatorio destinato all'esecuzione dei Pap test per lo screening del tumore del collo dell'utero, dedicato alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni. L'ambulatorio è inserito all’interno del Complesso Sanitario di Rizzeddu, a Sassari, al primo piano della palazzina Q: il Pap test verrà eseguito dalle ostetriche del Servizio Consultoriale previo appuntamento.



Per prenotarsi è sufficiente contattare la Segreteria organizzativa al numero verde 800 66 33 55, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09. 00 alle 13.00, e il martedì dalle 15.00 alle 16.30: personale formato ed esperto sarà a disposizione delle donne per fornire qualsiasi informazione, rispondere a qualche dubbio e programmare un appuntamento. Lo screening oncologico consente di individuare precocemente i tumori, permettendo di procedere tempestivamente con le cure ed indirizzare le donne verso interventi meno invasivi.