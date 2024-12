Cor 5 dicembre 2022 Ambulanza si ribalta: tre feriti

Elisoccorso sulla Sassari-Alghero L’incidente al chilometro 7 della SS 291 tra Sassari e Alghero, all´altezza di Bancali. I tre feriti trasportati con l’elisoccorso al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata



ALGHERO - Grave incidente stradale sulla SS 291 Sassari-Alghero nella giornata odierna (lunedì), all'altezza di Bancali (al chilometro 7). Il mezzo dell'associazione di volontariato del Polisoccorso Alghero che trasportava un paziente, per cause in corso di accertamento è finito fuori strada, ribaltandosi. Sul posto è immediatamente intervenuto l’elisoccorso del 118 che ha provveduto a trasportare al Pronto Soccorso di Sassari del Santissima Annunziata sia il ferito che si trovava a bordo, che i due operatori che lo stavano accompagnando. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata e gli agenti della Polizia stradale di Sassari per gli accertamenti sul sinistro. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso dei feriti.