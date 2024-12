Cor 6 dicembre 2022 Il mondo del volontariato a Palazzo Ducale Il Comune di Sassari incontra il mondo del volontariato sociale in occasione della 37sima Giornata internazionale: Nel corso della riunione che si è tenuta nella sala del Consiglio, luogo dal forte valore simbolico, è stato fatto il punto sull’attività delle numerosi associazioni



SASSARI - In occasione della 37sima Giornata internazionale del volontariato, questa mattina il sindaco di Sassari Nanni Campus e il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru hanno voluto incontrare a Palazzo Ducale il mondo del volontariato sociale che opera in città. Nel corso della riunione che si è tenuta nella sala del Consiglio, luogo dal forte valore simbolico, è stato fatto il punto sull’attività delle numerosi associazioni di volontariato che, con grande spirito di altruismo, empatia e solidarietà, operano a Sassari nel sociale, per favorire la crescita dell’intera comunità indirizzando ogni sforzo nell’interesse del bene collettivo.



È stata l’occasione per confrontarsi e ascoltarsi, per rafforzare la sinergia già esistente tra pubblico e privato e per raccogliere proposte ed esigenze. L’Amministrazione comunale ha anche voluto rendere omaggio alle numerose persone, donne e uomini, che quotidianamente esercitano la pratica della cittadinanza solidale.



Al termine della riunione il sindaco Nanni Campus e il presidente Maurilio Murru, alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali Gianfranco Meazza e dell’assessora alle Pari Opportunità Laura Useri, hanno consegnato a tutti una riproduzione di un’opera di Dessì sui Candelieri. Nei prossimi mesi incontri saranno organizzati con le associazioni di volontariato che operano negli altri campi, come quello sanitario, ambientale, etc.