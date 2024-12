S.A. 7 dicembre 2022 Cinque giorni dedicati ai centenari sardi Dal 12 al 16 dicembre dibattiti, talk, laboratori di cucina e trasformazione alimentare, proiezioni cinematografiche alla presenza di importanti relatori



CAGLIARI - La longevità e i centenari della Sardegna protagonisti a Cagliari in una cinque giorni di eventi. A promuovere la manifestazione negli spazi della Manifattura Tabacchi, dal 12 al 16 dicembre, è l’associazione Ogliastra Eventi con il contributo dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna. Dibattiti, talk, laboratori di cucina e trasformazione alimentare, proiezioni cinematografiche alla presenza di importanti relatori, tra i quali spicca il giornalista Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore, gastronomo e conduttore televisivo italiano.



Il ricco programma messo in campo si prefigge di intervenire sui temi della cultura, della scienza, della formazione e del turismo esperienziale intorno ai quali è possibile costruire una strategia che intende agire sulle vocazioni territoriali e sui caratteri culturali ed identitari del territorio per aumentare l’attrazione turistica. “Cent’Anni insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità”, questo il nome della manifestazione, è un evento di carattere culturale volto a promuovere lo stile di vita sano e attivo che da secoli caratterizza i paesi delle Blue Zone della Sardegna, resi celebri a livello internazionale dall’eccezionale longevità dei loro abitanti.



Si parte lunedì 12, dicembre, alle ore 16:30 (sala eventi, corte 2, piano 1) con il convegno dal titolo: “Life style of long life”. Dopo i saluti istituzionali di Gianni Chessa (Assessore regionale del Turismo), intervengono Gian Battista Usai (Fondazione ITS Blue Zone), Grazia Fenu Pintori (Dipartimento di scienze biomediche Uni. SS), Germano Orrù (Dipartimento di scienze chirurgiche Uni.CA), Edoardo Raspelli (Giornalista, “cronista della gastronomia”, conduttore televisivo), Flavio Cabitza (Associazione per la tutela e l’identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo), Luca Saba (Coldiretti), Massimo Masia (Insula, divisione agrifood e marketing CIPNES) e Luigi Cau (Rete Enoturistica Sardegna) e il regista Pietro Mereu (autore del film “Il club dei centenari).



Il 13 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19 (sala eventi, corte 2, piano 1), è la volta del Laboratorio della longevità dal titolo “I cibi di lunga vita: pasta fresca e casu axedu”, a cura dello chef Piergiorgio Cardia. Alle ore 19 il talk di approfondimento con Graziano di Paola (Presidente comitato scientifico Fondazione Blue Zone), Giuseppe Loi (Villagrande prosciutti) e Romolo Eucalitto (Fotografo). Il 15 dicembre, alle ore 18:00 (sala eventi, corte 2, piano 1), è in programma la proiezione del film Il Club dei Centenari con la presenza del regista Pietro Mereu che dialogherà con il pubblico. Il 16 dicembre, dalle ore 16:00 alle 19:00, il secondo dei laboratori della longevità dedicato ai cibi di lunga vita con il miele protagonista. In contemporanea, durante il laboratorio, saranno proiettati numerosi filmati sul tema della longevità in Ogliastra.



