S.A. 7 dicembre 2022 Pony: Rebecca Cuccu vince titolo regionale Endurance: Rebecca Cuccuru vince il campionato regionale Pony dedicato alla memoria della giovanissima Martina Berluti. Domenica sempre a Tanca Regia la Finale Coppa di Sardegna



TANCA REGIA - La tappa finale del Campionato Regionale di Pony Endurance che si è disputata negli impianti Agris di Tanca Regia è stata dedicata alla memoria di Martina Berluti, la sfortunata campionessa morta a soli 17 anni a fine agosto per una caduta accidentale da cavallo mentre si allenava. Poco meno di quaranta i cavalieri e amazzoni che si sono cimentati nelle diverse categorie. Quella più alta, la Elite, riservata ad atleti tra 8 e 14 anni, sulla distanza di 10,8 km, è stata vinta da Rebecca Cuccuru in sella a Rebelde.



Nel campionato sardo Rebecca Cuccuru ha preceduto Martina Dessì su Eragon e Marina Cimino su Rebeldinho. Nella categoria B si è imposto Alessandro Desole sul pony Pallina, mentre nella categoria A (riservata ad atleti tra 5 e 12 anni) successo di Alessia Deidda su Spirit del Golfo. Si sono disputate anche le gare delle categorie Avviamento (ha vinto Marcello Piras su Rebelde) e di Paraendurance che rientra tra le attività di riabilitazione equestre per molte patologie.



Alla fine della manifestazione la Fise Sardegna ha consegnato tramite il presidente Stefano Meloni una targa ricordo ai genitori di Martina che a loro volta hanno voluto donare una targa al comitato regionale. Domenica 11 dicembre sempre negli impianti Agris di Tanca Regia si disputerà la Finale Coppa Sardegna Endurance per le categorie Cen A, Cen B e Debuttanti. Previste anche gare per la categoria Under 14. La manifestazione è dedicata alla memoria di Gianni Mura, il decano dei cavalieri Endurance morto l'anno scorso. Sarà ricordata con una targa anche l'amazzone Irene Avitabile, scomparsa nel 2016.



Nella foto: la premiazione