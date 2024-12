S.A. 7 dicembre 2022 Piccoli ecovolontari puliscono Sorso Legambiente, Ecovolontari, studenti e studentesse del locale I.C. piccoli grandi protagonisti della puntata odierna dell’iniziativa a Sorso



SORSO - Una mattinata immersa nella natura, i cui piccoli protagonisti sono stati coccolati dalla bella giornata di sole. Una giornata carica di sorrisi e vibrazioni positive, vissuta nel segno della sostenibilità e del rispetto ambientale da un dinamico e allegro drappello di giovanissimi ecovolontari - le bambine e bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado di Sorso, stupendo esempio di umanità e stimolo impagabile del nostro agire quotidiano - che grazie alla supporto e alla guida dei loro insegnanti e in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e all’impegno di Legambiente hanno dato forma e vita ad una pacifica invasione delle vie cittadine a caccia di rifiuti abbandonati da concittadini distratti.



Una attenzione particolare è stata dedicata alle famigerate cicche di sigaretta (“Tour delle Cicche”), elementi di disturbo ancora troppo presenti e troppo socialmente accettati. E allora via, tutti insieme a lanciare un messaggio di rispetto per l’ambiente che vi circonda, che sia esse urbano o forestale o altro, è sempre il nostro ambiente Un fiume in piena di ragazzi e ragazze dell’istituto comprensivo del comune, uniti da una unica missione e dalla forte consapevolezza del fatto che solo unendo le forze, solo stando insieme si può provare a cambiare in meglio i destini del mondo, proprio a partire dalle piccole cose, dai piccoli luoghi, dai piccoli gesti. Grande l’entusiasmo riscontrato, efficace l’azione che nel weekend appena trascorso ha interessato la spiaggia e il sistema dunale del paradiso di Li Junchi.



«Vedere questi giovanissimi primi attori sulla scena impegnarsi così a fondo per diffondere un messaggio è gratificante e ci deve gratificare tutti - dice Michele Meloni di Legambiente -. Questi ragazzi fanno da cassa di risonanza e da esempio urlando che il nostro futuro è oggi è si costruisce con tutti i piccoli gesti quotidiani. Insieme si può scegliere di vivere meglio tutti. Abbiamo la fortuna di vivere in uno splendido territorio ed abbiamo la grande responsabilità di prendercene cura. Ci tengo a dire ancora grazie all’Amministrazione comunale di Sorso che ha supportato questo questa puntata di Puliamo il Mondo».