S.A. 7 dicembre 2022 E´ pronto il presepe dell´Orto Botanico E´ visitabile il tradizionale presepe realizzato all’interno dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Cagliari, luogo che conserva alberi e collezioni botaniche provenienti dai quattro angoli del pianeta



CAGLIARI - Si rinnova il tradizionale presepe realizzato all’interno dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Cagliari, luogo che conserva alberi e collezioni botaniche provenienti dai quattro angoli del pianeta. Dopo oltre 150 anni dalla fondazione oggi nel polmone verde dell’ateneo è possibile ammirare alberi di grandi dimensioni e un intreccio di chiome capaci di filtrare la luce del sole, creando ombra in gran parte dei cinque ettari della sua estensione.



All’ombra della grande fitolacca dioica (Phytolacca dioica L.) hanno trovato ospitalità le statue in terracotta della tradizione asseminese che dialogano in modo naturale con il mondo vegetale. La natività è posta alla base di un fusto breve e tozzo tipico della specie, il quale è costituito da un ispessimento anomalo, all’interno morbido e spugnoso adatto per l’accumulo dell’acqua.



Lo sguardo del visitatore viene accompagnato verso l’alto seguendo i grossi rami che si innalzano al cielo mostrando larghe foglie di colore verde chiaro. Un presepe che invita a guardare ad un angolo del Sudamerica, paese di origine della grande fitolacca dioica. Il presepe è stato realizzato dai giardinieri e dal personale tecnico del Centro Hortus Botanicus Karalitanus dell’Università degli Studi di Cagliari ed è visitabile fino al 15 gennaio 2023, dal martedì alla domenica nelle ore di apertura al pubblico dell’Orto Botanico (orario continuato dalle 9 alle 16 – chiuso il lunedì per riposo settimanale).