Cor 8 dicembre 2022 50 anni di storia per il Gruppo Scout Alghero 2 Tre giorni di festeggiamenti in programma ad Alghero per onorare l´importante ricorrenza. Un lungo weekend all´insegna dello scoutismo ad Alghero: convegno e mostra fotografica all´ex mercato Ortofrutticolo dal 9 all´11 dicembre



ALGHERO - Ci sono ricorrenze impossibili da non festeggiare. E' il caso dei Cinquant'anni di storia del Gruppo Scout Alghero 2: da venerdì 9 all'11 dicembre sarà l'ex Mercato ortofrutticolo ad ospitare una lunga serie di eventi che ripercorreranno il lungo percorso iniziato dal gruppo scout con casa a San Michele. Eventi, amicizie, conoscenze e ringraziamenti: tutto in un weekend. Il via alle attività venerdì (ore 10.30) con l'inaugurazione della mostra di oggetti e foto storiche che potrà essere visitata fino a domenica e la proiezione di alcuni audiovisivi; in chiusura il concerto live "Volo libero". Sabato 10 dicembre in programma alle ore 18.30 il convegno dal titolo: "Alfabeto dello Scoutismo. Parole maestre che hanno accompagnato la nostra esperienza scout". Domenica la Santa Messa alle ore 9.30 col Vescovo Mauro Maria Morfino a San Michele ed il pranzo comunitario presso il Campo Base Masci dell'Arenosu. Tutte le attività godono del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.