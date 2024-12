Cor 8 dicembre 2022 Luce al Natale, folla ad Alghero Folla in Piazza Porta Terra per la tradizionale accensione dell´Albero di Natale realizzato dagli studenti del Liceo Artistico A. Costantino e dai ragazzi e ragazze di Scienze Umane coordinati dal flower interior designer Tonino Serra. Al via un mese di eventi in Riviera del Corallo. Le immagini