S.A. 9 dicembre 2022 Il Natale è vintage ad Alghero Il circolo filatelico algherese ha inaugurato una mostra in cui vengono esposti oggetti in uso fino a pochi anni fa, come cartoline augurali, francobolli, immaginette, statuine che con l’utilizzo delle nuove tecnologie stanno lentamente scomparendo



ALGHERO - Nel giorno dell'Immacolata e dell'inaugurazione ufficiale degli eventi del Cap d’Any a l’Alguer, il circolo filatelico algherese ha inaugurato una mostra dal titolo “collezionando il Natale” in cui vengono esposti oggetti in uso fino a pochi anni fa, come cartoline augurali, francobolli, immaginette, statuine che con l’utilizzo delle nuove tecnologie stanno lentamente scomparendo.



La mostra sarà visitabile nell'ufficio distaccato di Poste Italiane in piazza Maresciallo Sotgiu tutti i giorni fino al 18 dicembre dalle ore 17 alle 20. Il 10 dicembre sarà edita un’apposita cartolina celebrativa e utilizzato un annullo speciale da parte di Poste Italiane per celebrare la ricorrenza, sempre negli orari di apertura della mostra. All’interno della mostra è inserito un albero di Natale Vintage anni 60-70 allestito dall’interior design Tonino Serra, lo stesso che ha curato l’allestimento del grande albero di Natale di Porta Terra.