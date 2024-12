Cor 15 dicembre 2022 “Natale in Carrela”, notte bianca a Sennori Sabato 17 dicembre Sennori si veste a festa per “Natale in Carrela”, la notte bianca con cui gli eventi del fitto calendario organizzato dall’amministrazione comunale per le festività natalizie entrano nel vivo



SENNORI - Ad anticipare la serata di shopping, musica e degustazioni per le vie del paese sarà, domani 16 dicembre, l’apertura del “Villaggio di Babbo Natale”: l’attrazione dedicata ai bambini aprirà le porte alle 16.30 nel piazzale del Centro culturale. Ci sarà la casetta di Babbo Natale dopo i bimbi potranno consegnare le letterine con i loro desideri, le Mascotte, il truccabimbi, lo zucchero filato, i laboratori di lettura della Biblioteca comunale e un mondo fiabesco tutto da scoprire. Sempre venerdì sarà inaugurata la Mostra dei presepi realizzati dagli alunni dell’Istituto comprensivo di Sennori, organizzata dalla Pro Loco. Quindi sabato ci si immergerà nel clima festivo con la notte bianca “Natale in Carrela 2022”, per una serata ricca di appuntamenti.



A dare il via sarà “Maleficent”, spettacolo con le proiezioni realizzato da Danza Estemporada, al Centro culturale, seguito dall’animazione e truccabimbi. Dalle 19 nel piazzale D’Annunzio spazio alla musica dal vivo con le band locali emergenti, dj set e tanti stand per rifocillarsi e acquistare i prodotti. La festa continua per le vie del centro, chiuse al traffico automobilistico per lasciare spazio al divertimento: i bar offriranno piatti tipici della cucina sennorese e musica live. La novità di quest’anno sarà la sinergia tra Osilo e Sennori, con l’abbinamento fra le Cantine sennoresi e i mini caseifici osilesi, uniti all’insegna del gusto, fra musica e spettacoli che animeranno i Christmas Market, i mercatini German Style allestiti i sabati e le domeniche, dalle 16:30, nel piazzale del centro culturale con le specialità germaniche come Bratwurst, Potato cake e Mulled Wine.



Domenica 18 il programma di appuntamenti strizza l’occhio ai più piccoli con il cinema all’Auditorium del Centro culturale, alle 16:30. Lunedì 19 e martedì 20 dicembre incontro con la musica: ancora all’Auditorium del centro culturale si terranno i Concerti dell’Istituto Comprensivo di Sennori. Passato il Natale, venerdì 30 dicembre, il Coro polifonico Città di Sennori presenterà la terza “Rassegna corale Tonino Rubattu”, che si svolgerà nella parrocchia di San Basilio Magno alle ore 20, sotto la direzione artistica del maestro Francesco Santino Scognamillo. A chiudere il programma degli eventi sarà la Grande Festa della Befana, il 6 gennaio 2023 al Centro culturale.



«Natale è la festa dei bambini, e soprattutto attorno a loro ruotano gli eventi organizzati per queste festività. La crisi energetica ci ha privato delle luminarie natalizie e non volevamo che questo offuscasse l’allegria dei bambini», commenta la vicesindaca e assessora alla Cultura, Turismo e Attività produttive del Comune di Sennori. «Quest’anno siamo molto contenti di dare il via a un progetto che avvicina le comunità di Osilo e Sennori, con una collaborazione che andrà avanti nel tempo e che, per volere delle due Amministrazioni comunali, creerà dei percorsi di promozione del turismo enogastronomico per valorizzare i prodotti locali e il territorio».