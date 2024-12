Cor 15 dicembre 2022 A Olbia il Natale del Teatro Circo Maccus In collaborazione con il Comune di Olbia e l´associazione culturale Mediterrarte, lo spettacolo transiterà per il centro storico, in Piazza Regina Margherita, Piazza della Biblioteca, via Dante dove si svolgeranno le parti di acrobatica aerea, Piazza Matteotti e Piazzale ex scolastico



OLBIA - Sabato 17 dicembre il Natale Tutto Maccus di Virginia Viviano, direttrice artistica del Teatro Circo Maccus, animerà le vie del centro di Olbia. Babbo Natale arriverà alle ore 16.30 su una slitta trainata da renne anziane e sfinite, colma di pacchi infiocchettati, regali e sorprese insospettabili. In collaborazione con il Comune di Olbia e l'associazione culturale Mediterrarte, lo spettacolo transiterà per il centro storico, in Piazza Regina Margherita, Piazza della Biblioteca, via Dante dove si svolgeranno le parti di acrobatica aerea, Piazza Matteotti e Piazzale ex scolastico.



Sarà un messaggio di fiducia e speranza, quello del Natale Tutto Maccus, perché viaggiare in un mondo pieno di spazzatura e in fin di vita può essere molto stressante anche per chi è incaricato di portare doni e gioia. Tuttavia, quando i pacchi cominciano ad animarsi, Babbo Natale scopre che, per una volta, questi non contengono oggetti bensì valori come l’altruismo, il senso civico, la condivisione e la speranza di creare un mondo migliore senza sprechi e inquinamento, disuguaglianze e guerre.



Commosso e rincuorato, tra trampolieri a forma di alberi di Natale, giocolieri che fanno roteare palle natalizie, mangiafuoco e acrobati, Babbo Natale continuerà il suo viaggio attraverso il mondo per portare un messaggio di pace, fiducia e amore. Sette i performer della compagnia che coinvolgeranno il pubblico in questo scintillante spettacolo ricco di acrobazie ed emozioni: Silvia Sotgiu, Susanna Defraia e Virgina Viviano per le danze aeree; animazione col fuoco di Andres Gutierrez e Alessandra Piga. Sui Trampoli Brown Douglas, sulla slitta l'attore Gianni Sanna.