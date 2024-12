Cor 15 dicembre 2022 Ceas Lago Baratz: nuovo sito All’interno del portale web è possibile trovare informazioni sul Centro di Educazione Ambientale, sulla mission e le attività. Una sezione è dedicata alle pubblicazioni curate dal Ceas e raccolte nella collana editoriale "Foglienuovedabaratz”



SASSARI - È online la nuova versione del sito del Ceas Lago Baratz, presenta una veste grafica rinnovata ed è ancora più accessibile per gli utenti. All’interno del portale web è possibile trovare informazioni sul Centro di Educazione Ambientale, sulla mission e le attività. Una sezione è dedicata alle pubblicazioni curate dal Ceas e raccolte nella collana editoriale "Foglienuovedabaratz”. Attraverso questi libri, scaricabili in formato pdf dal sito, è possibile ricostruire una parte della storia dei progetti educativi portati avanti dal Ceas nei primi quasi 25 anni di attività.



Una sezione del sito è dedicata al territorio, alla fauna e alla flora del lago Baratz e della spiaggia di Porto Ferro, luoghi privilegiati dove è possibile avere un contatto diretto con la natura. Il Ceas Lago Baratz sorge poco distante sia dal lago sia dal mare, in un contesto territoriale che è stato riconosciuto dall’Unione europea meritevole di essere tutelato, conservato e valorizzato attraverso l'istituzione di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) secondo quanto prevede la direttiva comunitaria Habitat, emanata proprio per salvaguardare la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche.



Il Ceas lago Baratz è parte del sistema regionale della Rete Informazione Formazione Educazione Ambientale (In.F.E.A.S.), è accreditato presso il SIQUAS, il Sistema degli indicatori di qualità della Sardegna per le strutture che svolgono attività di educazione ambientale. Sempre all'interno del sistema SIQUAS, sin dal 2009 a tutt’oggi, il CEAS Baratz ha ricevuto dalla Regione Autonoma della Sardegna la certificazione di eccellenza, un importante riconoscimento che premia sia il lavoro svolto dal personale a favore della collettività che, gli spazi, le strutture, le attrezzature e che, sino ad oggi, ha coinvolto oltre 30.000 ragazzi in attività di educazione ambientale. La realizzazione del nuovo sito web è stata interamente finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato della Difesa dell’Ambiente, nell’ambito dei finanziamenti riservati ai Centri di Educazione Ambientale accreditati presso il sistema degli indicatori di qualità della Sardegna.