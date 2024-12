S.A. 16 dicembre 2022 Tennistavolo: Sassari alla prova dell´Intercup La A2 gioca il derby con la Marcozzi e il match contro i tedeschi dell´Haus-Essen per l´Intercup europea



SASSARI - Fine settimana impegnativo e stimolante per la squadra sassarese impegnata nella seconda serie maschile italiana e nella coppa europea. Si parte sabato alle 15.30 a Cagliari per il derby contro la Marcozzi, ultimo turno d'andata della A2. La formazione cagliaritana è quarta in A2 con 6 punti, mentre il team del tecnico Mario Santona è quinto a 4 punti ma ha una partita in meno perché deve recuperare il match contro la Torino Eurologistica. Proprio la formazione piemontese ha sconfitto la Marcozzi nel turno precedente. La squadra cagliaritana schiera Makanjuola Isiaka Kazeem, Daniele Spagnolo, Lorenzo Martinalli e Massimo Ferrero.



Una curiosità: la Marcozzi non conosce mezze misure: vince o perde. Il terzetto Marco Poma-Ashimiyu Ganiyu-Marco Bressan ha invece ottenuto finora una vittoria, due pareggi e ha perso due volte. Domenica invece si gioca per l'Intercup: alle 11 nel campo della Scuola media di viale Cossiga a Sassari il Tennistavolo Sassari ospita i forti tedeschi del Djk Franz Sales-Haus Essen che hanno battuto 4-0 i polacchi del Wabet Daczme. Invece la formazione sassarese ha sconfitto con identico punteggio i belgi del Ttl Turnout. Il team teutonico è formato da Kai Schlowinsky, Niklas Simon e Dennis Stadie. In doppio giocano Schlowinsky e Simon. La vincente va alla seconda fase, denominata Dr. Josef Simecek-Trophy, mentre la perdente va nel tabellone delle sconfitte, denominato Kurt Posiles-Trophy.



Difende il primato solitario nel girone I della B femminile il Tennistavolo Sassari, impegnato domenica nel concentramento di Roma sul campo della Dilettantistica Giovanni Castello. La squadra sassarese guidata dal tecnico Alessandro Poma affronterà prima l'Eureka Roma e poi la Muraverese, unica avversaria all'andata capace di conquistare un punto (pareggio per 3-3) contro il terzetto formato da Stanislava Burenina, Elena Rozanova e Laura Pinna. Per l'occasione il club sassarese fa esordire la giovane promessa rumena Claudia Caragea. Nella C femminile girone A concentramento a Oristano: sabato le sassaresi affrontano il Santa Tecli Nulvi e le padrone di casa dell'Oristano. Nella C maschile invece derby a Quartu domenica alle 10 contro La Saetta.