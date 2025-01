S.A. 19 dicembre 2022 Nuovo cin cin al Centro ad Alghero Terza data per l’evento pensato da Cantina Santa Maria La Palma, CCN Alghero in Centro e Istituto Alberghiero per animare il centro storico e valorizzare il commercio locale



ALGHERO - Tanti brindisi per animare il centro storico, supportare il commercio locale e celebrare le feste: questa la mission di Cin Cin al Centro, l’evento nato dalla partnership tra Cantina Santa Maria La Palma, Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico e Istituto Alberghiero di Alghero. Martedì 20 dicembre a partire dalle 18.00 il centro storico della città ospiterà tante postazioni gestite dagli alunni dell’IPSAR Alghero, pronti a offrire calici dei vini della Cantina Santa Maria La Palma per celebrare le persone che passeggeranno per le vie della città scegliendo i negozi locali per i loro regali.



Le prime due date dell’evento - martedì 6 e 13 dicembre - hanno registrato un alto gradimento da parte di negozi e pubblico. Il terzo appuntamento si prevede ancora più animato con tanti calici e mini eventi all’interno dell’appuntamento principale. Dalla musica in Piazza Civica sino alla presentazione di una nuova fraganza profumata da Mamoi, sino alla speciale performance “Artigiane in vetrina” di Frida l’Angolo Vintage e tante altre iniziative divertenti. In più, i partecipanti potranno ammirare le speciali “Vetrine di Vino” con gli allestimenti a tema vino e bottiglie di Akènta appositamente realizzati per l’iniziativa.



L’evento Cin Cin al Centro, giunto al secondo anno, sta riuscendo nell’obiettivo di animare il centro della città anche in giorni diversi dal weekend, attirando sempre più persone e promuovendo gli acquisti nel centro commerciale naturale Al Centro Storico, la grande galleria commerciale a cielo aperto che caratterizza il cuore di Alghero. L’appuntamento per vivere questa speciale iniziativa è per martedì 20 dicembre a partire dalle 18.00 per le vie del Centro Storico di Alghero. Per maggiori informazioni è possibile seguire i canali social della Cantina Santa Maria La Palma e del Centro Commerciale Naturale Alghero.