Cor 20 dicembre 2022 Grande festa a Osilo per i 35 anni Avis L’Avis di Osilo ha festeggiato il 35° Anniversario di fondazione della sua Comunale. Un impegno portato avanti costantemente grazie ai generosi donatori: è a loro che è andato e va il grazie più grande



OSILO - Un traguardo importante raggiunto l’11 aprile scorso, ma celebrato in grande due giorni fa, domenica 18 dicembre. Una festa meritata per ringraziare tutti i volontari, che ogni giorno consentono di portare avanti non solo l’attività di raccolta sangue, ma anche di creare quella rete di solidarietà nello spirito di condivisione e socializzazione. Una Comunale, quindi, sempre pronta a offrire il proprio impegno per il paese di Osilo e aperta alle collaborazioni con le diverse associazioni presenti sul territorio, con l’amministrazione comunale, la parrocchia e l’AIL.



Un impegno portato avanti costantemente grazie ai generosi donatori: è a loro che è andato e va il grazie più grande. Domenica, nel corso della festa per il 35° anno sono state consegnate le benemerenze ai donatori per il numero di donazioni effettuate, secondo il regolamento Avis. Tra le altre medaglie, sono state riconosciute 7 benemerenze in oro e 2 in oro con rubino (rispettivamente per 50 e 75 donazioni). Inoltre, ogni donatore ha ricevuto in omaggio una bottiglia di vino di Osilo. Presenti alla celebrazione il presidente dell'Avis Regionale Sardegna, Vincenzo Dore, il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori, e il sindaco Giovanni Ligios.



Tutti e tre si sono complimentati con la presidente della Comunale di Osilo, Claudia Marongiu, con il suo Consiglio direttivo e con tutti i soci della sezione per le numerose attività svolte in questi 35 anni. Un compleanno anche per ricordare l’emergenza data dalla carenza di sangue, specialmente in Sardegna considerato l’alto numero di talassemici, e per ribadire l’importanza di non abbassare la guardia, soprattutto nei giorni delle festività.