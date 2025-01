Cor 24 dicembre 2022 Foreste aperte a Torpè, Posada, Bitti Dal 27 al 29 dicembre prosegue la rassegna “Foreste aperte” ideata dal Parco naturale regionale di Tepilora per promuovere i territori dei quattro comuni dell’area protetta



BITTI - Dal 27 al 29 dicembre prosegue la rassegna “Foreste aperte” ideata dal Parco naturale regionale di Tepilora, finanziata dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna, per promuovere i territori dei quattro comuni dell’area protetta (Posada, Torpè, Lodè e Bitti) con escursioni guidate, laboratori agroalimentari, mostre naturalistiche, momenti dedicati all’intrattenimento con musica e tradizioni. Un’offerta per il grande pubblico, le famiglie e i bambini accomunati dall’interesse per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente. Il progetto si pone quindi l’obiettivo di aprire ai visitatori le porte di un mondo fatto di ricchezze ambientali, enogastronomiche, culturali ed archeologiche presenti all’interno del Parco e nelle aree che lo circondano. Dopo la data di apertura dello scorso 18 dicembre, con le iniziative organizzate a Lodè, si prosegue il 27 dicembre a Torpè, il 28 a Posada e il 29 a Bitti. Gli appuntamenti, tutti gratuiti, sono organizzati in collaborazione con amministrazioni comunali, Centri di educazione ambientale (Ceas), associazioni, Pro Loco, operatori economici locali e con il patrocinio della Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, Rio Posada e Montalbo, e dell’Agenzia regionale Forestas.