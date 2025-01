Cor 24 dicembre 2022 Aiuto in fiamme sulla 4 Corsie Fortunatamente non si sono riscontrati feriti: il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Sassari e i Carabinieri di Olmedo. L'incendio sulla carreggiata in direzione Alghero



ALGHERO - Tragedia sfiorata sulla quattro corsie tra Sassari e Alghero nella giornata di venerdì. Provvidenziale l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Alghero al km 19,5 per un incendio di un'autovettura. Fortunatamente non si sono riscontrati feriti: il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Sassari e i Carabinieri di Olmedo.