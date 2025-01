Tore Piana 28 dicembre 2022 L'opinione di Tore Piana Si inizi a pensare a compagnia aerea sarda



E’ veramente una brutta notizia, quella che per le rotte in continuità aerea per l’aeroporto di Alghero, non si sia presentata nessuna compagnia. Significa che Alghero e Sassari non riscuotono interesse, altro che dire Alghero e Sassari sono la porta del turismo, qui sta calando il buio totale e questo ha un solo significato, il declino del Nord Ovest della Sardegna, dove Sassari appare adagiata a se stessa più una propria leadership. Qui serve che chi riveste incarichi Istituzionali, esca dal lungo torpore e si svegli altrimenti l’asse dello sviluppo economico sarà sempre più Cagliari Olbia. Non voglio togliere nulla a Olbia ma Sassari e Alghero devono riprendersi il loro ruolo. Ora, Regione Sardegna e Stato Italiano devono rimediare con urgenza, affidando le rotte in forma diretta e pensare a alternative di trasporto a costo di pensare seriamente a una compagnia aerea tutta sarda.



*responsabile regionale di EPI Sardegna