Cor 1 gennaio 2023 In 50mila ad Alghero per salutare il 2023 Una folla enorme ha partecipato al capodanno in piazza in Riviera del corallo, che si conferma capitale degli eventi in Sardegna. Ottima l´organizzazione per un´edizione che rimarrà tra i Cap d´Any più apprezzati di sempre



ALGHERO - Edizione da record. Premesse confermate ad Alghero. Il Cap d'Any 2023 passerà alla storia tra quelli più partecipati e riusciti di sempre. Almeno 50mila le perone che hanno affollato il Piazzale della Pace e il porto turistico, per un colpo d'occhio davvero eccezionale. Impeccabile l'organizzazione: l'imponente sistema di sicurezza ha funzionato a dovere e tutto ha girato per il meglio nonostante la folla. Il mattatore della serata, Max Pezzali, ha fatto rivivere frammenti di storia musicale con i brani che hanno fatto innamorare e ballare intere generazioni.