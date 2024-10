Cor 11 gennaio 2023 Alghero, Cagliari, Iglesias e Villasor prendono il volo Disposto dalla Direzione generale delle Politiche Sociali l´impegno di 50.745,79 euro per il programma di inclusione sociale rivolto ai giovani che, al compimento del diciottesimo anno di età, vengono dimessi da strutture residenziali per minori



ALGHERO - Disposto dalla Direzione generale delle Politiche Sociali l'impegno di 50.745,79 euro a favore dei Comuni di Alghero, Cagliari, Iglesias e Villasor per il programma di inclusione sociale "Prendere il volo", rivolto ai giovani che, al compimento del diciottesimo anno di età, vengono dimessi da strutture residenziali per minori, da Comunità ministeriali o da Istituti penali, allo scopo di favorire percorsi volti all'inclusione sociale attraverso interventi di accompagnamento e di sostegno. Gli impegni dei finanziamenti hanno carattere di urgenza perchè sono destinati a sostenere interventi a favore di soggetti a forte rischio di esclusione sociale.