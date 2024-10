Cor 15 gennaio 2023 Salondra, urta un muro e si ribalta Incidente nella serata di sabato ad Alghero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Presenti anche gli operatori del 118. Ferita la conducente dell´auto



ALGHERO - Incidente nella serata di sabato ad Alghero, sulla strada per Salondra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Per cause in fase di accertamento, la vettura dopo aver urtato un muro di recinzione si è ribaltata. Presenti anche gli operatori del 118 che hanno preso in cura la conducente e le forze dell'ordine locali per i rilievi del caso.



Nella foto: l'automobile coinvolta nell'incidente ad Alghero