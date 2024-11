S.A. 18 gennaio 2023 Tennis, Alghero fa tripletta contro la Torres Il Campionato si concluderà domenica 22 gennaio, con il Tc Alghero che andrà a sfidare il Tc Cagliari sui campi del circolo di Monte Urpinu



ALGHERO - Il Tc Alghero vince il recupero e aggancia il gruppone al secondo posto della Prima serie maschile del Campionato Invernale di tennis a squadre. Michele Fois e Cristiano Monte hanno conquistato i tre match contro la Torres, nel match valido come recupero della sesta giornata, che si sarebbe dovuto disputare il 18 dicembre 2022.



In singolare, Fois ha battuto Gianluca Sarais 6-2, 6-4, mentre Monte non ha concesso game a Sini. In doppio, i due algheresi hanno regolato gli avversari sassaresi 6-0, 6-1. Il Campionato si concluderà domenica 22 gennaio, con il Tc Alghero che andrà a sfidare il Tc Cagliari sui campi del circolo di Monte Urpinu. Anche i cagliaritani hanno agganciato Tc Porto Torres e Torres al secondo posto, vincendo per 3-0 il recupero in casa del Quattro Mori Tennis Team.



Nella foto: Cristiano Monte e Michele Fois