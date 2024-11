Cor 19 gennaio 2023 «Montis chieda aiuto, la misura è colma» Così i gruppi di opposizione ad Alghero si rivolgono all´assessore all´Ambiente: «l’Assessore Montis dica pubblicamente che chiede il sostegno della minoranza oppure non vi sarà più alcun tipo di sostegno»



ALGHERO - «Ancora una volta la maggioranza non sostiene l’Assessore Montis che doveva presentare alla commissione la sua proposta per il nuovo capitolato del servizio di nettezza urbana. La sfiducia da parte della maggioranza nei suoi confronti è oramai palese. Peraltro, dopo che la commissione era già iniziata grazie alla benevolenza della minoranza, alcuni consiglieri di maggioranza hanno avuto la faccia tosta di andare via a riunione in corso, lasciando la commissione senza quasi più nessun consigliere del centrodestra presente. Ora però basta, o l’Assessore Montis dice pubblicamente che chiede il sostegno della minoranza oppure non vi sarà più alcun tipo di sostegno da parte dei commissari di minoranza. La misura è colma». Lo dichiarano i gruppi consiliari di opposizione Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico.