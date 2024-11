S.A. 21 gennaio 2023

A Latte Dolce proseguono lavori bitumatura

Gli interventi hanno riguardato non solo le principali strade interessate negli scorsi anni dai lavori di Abbanoa, prime fra tutte via Colombo e via Bottego, ma anche altre vie del quartiere gravemente rovinate, come via Mazzarello, via Bianchi e via Solari

SASSARI - A distanza di dieci anni dagli ultimi interventi di manutenzione, la viabilità del quartiere di Latte Dolce inizia finalmente a cambiare volto, grazie ai fondi stanziati dall’Amministrazione comunale a dicembre. Gli interventi hanno riguardato non solo le principali strade interessate negli scorsi anni dai lavori di Abbanoa, prime fra tutte via Colombo e via Bottego, ma anche altre vie del quartiere gravemente rovinate, come via Mazzarello, via Bianchi e via Solari.



Come noto, lo stato delle strade era stato fortemente compromesso dagli interventi di Abbanoa, iniziati e mai conclusi a causa di alcuni contenziosi intercorsi con le imprese esecutrici. A dicembre, dopo ripetuti vani solleciti, l'Amministrazione comunale aveva intimato all'ente gestore di provvedere tempestivamente a eliminare il generale stato di pericolo nelle strade dissestate, specificando che, in caso di inerzia, sarebbe intervenuta direttamente e avrebbe addebitato le spese alla stessa Abbanoa. Questa eseguirà interventi a breve nelle vie Gessi e Martin Luther King. Il Comune ha deciso di intervenire nelle altre strade senza attendere oltre, affidando i lavori di messa in sicurezza che sono stati portati a conclusione in questi giorni. "Il Comune continuerà a sollecitare l'Ente Gestore affinché provveda a svolgere il proprio ruolo, dovendosi anzitutto scongiurare ulteriori interventi sostitutivi di emergenza da parte dell'Amministrazione già impegnata in tanti altri fronti della città" sottolinea l'assessore alle Infrastrutture della Mobilità e al Bilancio, Carlo Sardara.



A intervenire è stata la stessa ditta già operante nel quartiere e impegnata nei lavori del bando delle periferie. Grazie agli indirizzi dell'attuale Amministrazione, l'inserimento nel tessuto urbano del percorso della pista ciclabile di nuova realizzazione è avvenuto in maniera organica, salvaguardando i parcheggi esistenti e consentendo il rifacimento di gran parte della pavimentazione stradale, inizialmente non previsto. Tra questi si inseriscono i lavori in corso in via Cedrino, in via Vivaldi e in via Cilea dove, per aumentare la sicurezza, è stato oltretutto introdotto ed è in fase di ultimazione un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza della chiesa di santa Maria Bambina. La nuova programmazione degli interventi di manutenzione delle strade e dei marciapiedi prevede ulteriori attività a Latte Dolce, tra cui la riqualificazione di via Bellini. Tutto ciò, tuttavia, deve tenere conto del completamento dei cantieri di Abbanoa, per evitare di intervenire su strade che poi saranno oggetto di ulteriori lavori per la posa di condotte e allacci idrici, come potrebbe peraltro accadere in via Colombo.