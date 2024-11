G.P. 28 gennaio 2023 Abito sardo permissivo per Dante Alighieri



Il vestito tradizionale sardo e la storia della Sardegna: anche Dante Alighieri nella Divina Commedia ha parlato della donna barbaricina per il suo vestito permissivo e poco modesto. Tutti i vestiti della tradizione dei diversi Paesi contribuiscono a definire una linea unitaria dell'abito stesso, così come le differenti parlate locali