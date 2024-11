S.A. 1 febbraio 2023 Riconoscimento Comitati: odg ad Alghero Ordine del giorno che impegna l’Amministrazione Comunale ad attivare la procedura per il riconoscimento istituzionale dei Comitati di Quartiere e di Borgata cittadini. Odg è stato illustrato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Monica Pulina



ALGHERO - Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che impegna l’Amministrazione Comunale ad attivare la procedura per il riconoscimento istituzionale dei Comitati di Quartiere e di Borgata cittadini. L’ordine del giorno, illustrato nel Consiglio del 31 gennaio dal capogruppo di Fratelli d’Italia Monica Pulina, prima firmataria, è stato integrato su proposta delle opposizioni che hanno previsto che venga predisposta, in tempi ragionevoli e con il concorso dei comitati attualmente esistenti la perimetrazione dei vari Quartieri e delle Borgate al fine di definirne con chiarezza l’ambito di operatività ed evitare sovrapposizioni.



«Ora la palla è nelle mani dell’amministrazione Comunale cui spetta il compito di dare attuazione al deliberato del Consiglio, oltre che con la puntuale delimitazione dei vari quartieri e delle Borgate, con la predisposizione di uno specifico regolamento che stabilisca i criteri necessari per il riconoscimento formale dei Comitati di Quartiere e di Borgata da parte dell'Amministrazione comunale, per dare loro dignità, ruolo istituzionale e al fine di sancirne il ruolo di rappresentanza

dei cittadini. Ovviamente l’impegno è quello di far sì che, nella fase di definizione di quelle che saranno le regole comuni cui si dovranno omologare i singoli comitati, ciò avvenga con la piena partecipazione di tutti gli attori, ma soprattutto che, pur definendo regole indispensabili a garantire l’istituzionalizzazione dei Comitati, venga comunque garantita agli stessi quella autonomia e libertà d’azione coerente con

il principio della libertà di associazione» si legge nella nota diffusa da Fratelli d'Italia Alghero.



Soddisfazione viene espressa dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con Monica Pulina e Giovanni Monti e dal coordinamento cittadino guidato da Marco Di Gangi che commentano: «Grazie a tutti i rappresentanti in Consiglio Comunale, finalmente è stato assunto un primo impegno concreto, un atto doveroso, non più rinviabile e indispensabile a garantire la più ampia partecipazione della comunità algherese alle scelte che la riguardano; un atto di chiarezza per inaugurare una nuova e proficua stagione nella vita dei Comitati di Quartiere e di Borgata. Saremo a fianco dell’Amministrazione Comunale per far sì che le successive azioni, necessarie al riconoscimento formale dei Comitati, vengano inserite

come prioritarie nell’agenda politica - amministrativa della Giunta Comunale e degli Uffici deputati e, soprattutto, vengano tempestivamente istruite, definite e portate a compimento. Dopo oltre vent’anni sarebbe proprio il caso!».